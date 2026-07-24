Türk pasaportu 48. sırada yer aldı! İşte vizesiz gidilebilecek ülkeler
Henley Passport Index 2026 neticeleri kapsamında Türk pasaportu, 112 ülkeye vizesiz veya varışta vizeyle seyahat olanağı tanıyarak dünyanın en güçlü 48. pasaportu oldu. Güncellenen sıralamada Singapur zirvedeki yerini muhafaza ederken, Türkiye'nin konumu da netleşti.
2026'nın en güçlü pasaportları açıklandı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verileri temel alınarak hazırlanan Henley Passport Index'e göre Türk pasaportu, 112 destinasyona vizesiz veya varışta vizeyle erişim sağlayarak 48. sırada yer aldı. Endeksin zirvesinde ise 192 destinasyona vizesiz giriş hakkıyla Singapur bulunuyor.
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