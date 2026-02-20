Türk pasaportu bu 30 ülkede çok değerli; 1 TL’nin karşılığı ise tam 18 lira.

  1. Ekonomim
Yurt dışı tatili planlayanların tercih ettiği bu 30 ülkede hem Türk pasaportu değeri hem de lira değeri yüksek oluşuyla dikkat çekti.

Yurt dışı tatili planlayan Türk vatandaşları için hem vize kolaylığı hem de kur avantajı sağlayan yeni rotalar ön plana çıkıyor.

Son dönemdeki verilere göre, Türk pasaportunun sunduğu giriş ayrıcalıklarının yanı sıra, Türk lirasının yerel para birimleri karşısında güçlü bir konumda bulunduğu 30 farklı destinasyon dikkat çekiyor.

Özellikle 1 TL’nin yaklaşık 18 birim karşılık bulduğu bölgeler, tatilcilerin konaklama ve ulaşım maliyetlerini minimize etmesine imkan tanıyor.

Hem kültürel zenginlikleri hem de ekonomik harcama kapasitesini bir arada sunan bu noktalar, vize engeline takılmadan bütçe dostu bir tatil yapmak isteyenler için bu yılın en popüler adresleri olmaya aday.

