Türk pasaportuyla vizesiz 90 gün kalınabilecek 35 ülke: Sadece pasaport yeterli oluyor
Türk pasaportuyla vizesiz 90 gün kalınabilecek 35 ülke: Sadece pasaport yeterli oluyor
Her ne kadar Schengen vizesi almak Türkler için çileye dönüşse de vizesiz bir şekilde gidilebilecek ülkeler mevcut. Sadece pasaport yeterli oluyor
Şili
1 | 36
Filipinler (30 gün)
2 | 36
Malezya
3 | 36
Peru
4 | 36
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