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  4. Türk pasaportuyla vizesiz 90 gün kalınabilecek 35 ülke: Sadece pasaport yeterli oluyor

Türk pasaportuyla vizesiz 90 gün kalınabilecek 35 ülke: Sadece pasaport yeterli oluyor

Her ne kadar Schengen vizesi almak Türkler için çileye dönüşse de vizesiz bir şekilde gidilebilecek ülkeler mevcut. Sadece pasaport yeterli oluyor

Türk pasaportuyla vizesiz 90 gün kalınabilecek 35 ülke: Sadece pasaport yeterli oluyor - Sayfa 1

Şili

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Türk pasaportuyla vizesiz 90 gün kalınabilecek 35 ülke: Sadece pasaport yeterli oluyor - Sayfa 2

Filipinler (30 gün)

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Türk pasaportuyla vizesiz 90 gün kalınabilecek 35 ülke: Sadece pasaport yeterli oluyor - Sayfa 3

Malezya

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Türk pasaportuyla vizesiz 90 gün kalınabilecek 35 ülke: Sadece pasaport yeterli oluyor - Sayfa 4

Peru

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