Türk pasaportuyla vizesiz giriş yapabileceğiniz tüm ülkeler! Avrupa, Afrika, Amerika, Asya kıtası..

Türk pasaportuyla vizesiz gezilebilen ülkeler tekrardan gündemde. Güncel verilere göre Türk vatandaşları 113 ülkeye vize almadan giriş yapabiliyor. Son olarak bu listeye Umman da eklendi. Global pasaport sıralamasında büyük bir değişim yaşanmasa da, vizesiz gidilebilecek destinasyonların çeşitliliği dikkat çekiyor. Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika ve Okyanusya’ya kadar birçok ülke Türk pasaportuna kapılarını vizesiz açıyor. İşte Türk pasaportuyla vizesiz gidilebilecek ülkeler…