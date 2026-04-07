Türk vatandaşlarına kapıları açtılar! Vizeye gerek yok... Bu dört ülkeye giriş için kimlik yeterli
Vize yok, dert yok tasa yok. Türk vatandaşları bu 23 ülkeye rahatça girebiliyor. Özellikle bu listede Güney Kore ve Japonya gibi ülkeler ön plana çıkıyor. Ayrıca dört ülkeye giriş için pasaporta bile gerek yok, kimlik yeterli oluyor.
Türk vatandaşları için yurt dışı seyahatlerinde en büyük problemlerden biri olan vize gerekliliği, birçok ülke için artık sorun olmaktan çıkıyor. İçerisinde Japonya, Güney Kore ve Balkan ülkelerinin de bulunduğu toplam 23 ülke, Türk vatandaşlarına vizesiz giriş olanağı sunarken dört ülkeye ise yalnızca yeni tip kimlik kartıyla giriş yapılabiliyor. Seyahat planı yapanlar için bu liste, hem masrafsız hem de daha pratik rotaları öne çıkarıyor.