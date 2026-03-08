Türk vatandaşlarının yurt dışındaki ilk 5 rotası; Kimlikle gidiliyor pasaporta gerek yok.
Avrupa bölgesinden tam 2 ülkenin yer aldığı beş ülkelik listeye Türk vatandaşları kimlik kartlarıyla giriş yapabiliyor.
Türk vatandaşları için vizesiz ve pasaportsuz seyahat dönemi yeni bir boyut kazanıyor. Listede Avrupa bölgesinden tam iki ülkenin de yer aldığı toplam beş farklı rotaya, sadece yeni nesil çipli kimlik kartlarıyla giriş yapılabiliyor.
Sınır kapılarında bürokrasiyi azaltan bu uygulama, tatil planlarını hem kolaylaştırıyor hem de maliyetleri düşürüyor. Kimlikle özgürce gezilebilen bu gözde ülkeler, yurt dışı deneyimi yaşamak isteyen yolcuların ilk tercihi olmaya devam ediyor.