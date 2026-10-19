Türkiye, 443 milyar dolar ile listeye bu sıradan girdi! İşte en büyük devlet varlık fonları

Global piyasalarda mühim bir kuvvete malik olan devlet varlık fonları; hisse senedi, altyapı, teknoloji, enerji ve gayrimenkul gibi sektörlerde dev yatırımlara imza atıyor. Milyarlarca dolarlık kaynakları idare eden fonların sıralamasında Türkiye'nin yeri de dikkat çekti. İşte dünyanın en büyük devlet varlık fonları ve güncel sıralama.