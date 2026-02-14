Türkiye 51,4 milyar dolarla öne çıktı! İşte savunmaya en çok para harcayan 30 ülke
2026 senesine dair savunma bütçesi dataları belli oldu. Global Firepower tarafından paylaşılan liste, ülkelerin senelik savunma giderlerini en yüksekten en düşüğe listeleyerek global güç dengelerine ışık tuttu.
Satın alma, operasyonel giderler, bakım masrafları ve askeri emeklilik ödeneklerini kapsayan savunma bütçeleri... Ülkelerin ordularını sürdürme ve modernize etme hususundaki finans kararlılığını gün yüzüne çıkartırken, 2026 sıralaması küresel rekabetin mali boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
