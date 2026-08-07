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  4. Türkiye genelinde en fazla mağazası bulunan 20 market. A101, BİM, ŞOK, FİLE, Migros, Hakmar, Groseri

Türkiye genelinde en fazla mağazası bulunan 20 market. A101, BİM, ŞOK, FİLE, Migros, Hakmar, Groseri

Perakendecilik sektöründe adından sık sık söz ettirmeyi başaran A101, geçtiğimiz aylarda CarrefourSA’yı da satın almasıyla adeta ortalığı salladı. Bu gelişmeyle birlikte marketlerin hizmet veren mağaza sayısı da meral edilmeye başlandı.

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Türkiye genelinde en fazla mağazası bulunan 20 market. A101, BİM, ŞOK, FİLE, Migros, Hakmar, Groseri - Sayfa 1

Türkiye’de organize perakende sektörünün en güçlü oyuncuları arasındaki mağaza yarışı hız kesmeden devam ediyor.

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Türkiye genelinde en fazla mağazası bulunan 20 market. A101, BİM, ŞOK, FİLE, Migros, Hakmar, Groseri - Sayfa 2

A101, BİM ve ŞOK’un başı çektiği tabloda Migros, FİLE, Seç Market, KOOP Market ve CarrefourSA gibi zincirler de geniş mağaza ağlarıyla öne çıkıyor.

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Türkiye genelinde en fazla mağazası bulunan 20 market. A101, BİM, ŞOK, FİLE, Migros, Hakmar, Groseri - Sayfa 3

2026 verileri, Türkiye genelinde binlerce satış noktasına ulaşan market zincirlerinin sektördeki rekabeti giderek artırdığını ortaya koyuyor.

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Türkiye genelinde en fazla mağazası bulunan 20 market. A101, BİM, ŞOK, FİLE, Migros, Hakmar, Groseri - Sayfa 4

TÜRKİYE’NİN PERAKENDECİLİK DEVLERİ…

İşte ekonomim.com’un derlediği bilgiye göre Türkiye’de en fazla mağazası bulunan marketler:

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