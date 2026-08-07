Türkiye genelinde en fazla mağazası bulunan 20 market. A101, BİM, ŞOK, FİLE, Migros, Hakmar, Groseri
Perakendecilik sektöründe adından sık sık söz ettirmeyi başaran A101, geçtiğimiz aylarda CarrefourSA’yı da satın almasıyla adeta ortalığı salladı. Bu gelişmeyle birlikte marketlerin hizmet veren mağaza sayısı da meral edilmeye başlandı.
Türkiye’de organize perakende sektörünün en güçlü oyuncuları arasındaki mağaza yarışı hız kesmeden devam ediyor.
A101, BİM ve ŞOK’un başı çektiği tabloda Migros, FİLE, Seç Market, KOOP Market ve CarrefourSA gibi zincirler de geniş mağaza ağlarıyla öne çıkıyor.
2026 verileri, Türkiye genelinde binlerce satış noktasına ulaşan market zincirlerinin sektördeki rekabeti giderek artırdığını ortaya koyuyor.