Türkiye illeri arasında en fakir 7 ilçe belli oldu; TÜİK’in açıkladığı listede büyükşehirler de var

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) eğitim, gelir düzeyi ve yaşam standartları gibi çok sayıda kriteri dikkate alarak hazırladığı son araştırma, ülkedeki refah dağılımına ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Çalışmaya göre Türkiye’de hane halklarının yalnızca yüzde 1,1’i en üst refah seviyesinde yer alıyor.