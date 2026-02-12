Türkiye illeri arasında en fakir 7 ilçe belli oldu; TÜİK’in açıkladığı listede büyükşehirler de var
Türkiye’nin farklı bölgelerindeki illere bağlı ilçelerin yer aldığı ‘en fakir 7 ilçe’ TÜİK tarafından yapılan analizle sıralandı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) eğitim, gelir düzeyi ve yaşam standartları gibi çok sayıda kriteri dikkate alarak hazırladığı son araştırma, ülkedeki refah dağılımına ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Çalışmaya göre Türkiye’de hane halklarının yalnızca yüzde 1,1’i en üst refah seviyesinde yer alıyor.
Araştırma, gelir ve yaşam kalitesi göstergelerinin toplum genelinde dengeli dağılmadığını gözler önüne sererken, özellikle büyükşehir merkezleri ile kırsal bölgeler arasındaki sosyoekonomik farkın belirgin şekilde arttığını ortaya koydu.
Uzmanlar, refah seviyesindeki bu sınırlı üst dilimin, gelir dağılımı adaleti ve bölgesel kalkınma politikalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret ettiğini belirtiyor. Veriler, ekonomik büyümenin toplumun tüm kesimlerine eşit ölçüde yansımadığına dair tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.