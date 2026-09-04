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  4. Türkiye şartlarında alınabilecek 5 otomatik şanzıman. Masraf konusunda güven veriyor.

Türkiye şartlarında alınabilecek 5 otomatik şanzıman. Masraf konusunda güven veriyor.

Sanayide usta anahtarı değmeden 500 bin kilometre sınırını devirebilen ve Türkiye şartlarında da en güvenli olarak görülen 5 otomatik şanzımanı ustası açıkladı.

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Türkiye şartlarında alınabilecek 5 otomatik şanzıman. Masraf konusunda güven veriyor. - Sayfa 1

Türkiye’de uzun kilometreler boyunca sorunsuz kullanım sunmasıyla öne çıkan bazı otomatik şanzımanlar, dayanıklılıklarıyla sürücülerin güvenini kazanıyor.

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Türkiye şartlarında alınabilecek 5 otomatik şanzıman. Masraf konusunda güven veriyor. - Sayfa 2

Uzmanlara göre doğru bakım ve uygun kullanım koşulları sağlandığında bu sistemler, yüksek kilometrelerde dahi ciddi arızalar yaşatmadan görevini sürdürebiliyor.

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Türkiye şartlarında alınabilecek 5 otomatik şanzıman. Masraf konusunda güven veriyor. - Sayfa 3

Özellikle düzenli yağ değişimi, zamanında bakım ve aşırı zorlamalardan kaçınmak, şanzımanın kullanım ömrünü önemli ölçüde artırıyor.

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Türkiye şartlarında alınabilecek 5 otomatik şanzıman. Masraf konusunda güven veriyor. - Sayfa 4

İşte sanayi ustalarını bile hayran bırakan o 5 otomatik şanzıman türü:

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