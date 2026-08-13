Türkiye şartlarında en az yakan 5 hybrid modeli; Bu modelde tüketim 3,8'e kadar düşüyor
Yakıt giderlerini azaltmayı hedefleyen sürücüler adına hibrit otomobiller öne çıkıyor. Türkiye’de satışta olan modeller arasında düşük tüketim değerleriyle dikkat çeken 5 hibrit otomobili derledik.
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Bilhassa şehir içi kullanımda yakıt maliyeti sunan hibrit modeller, yüksek akaryakıt ücretleri sebebiyle otomobil seçeneklerinde daha fazla önem kazanıyor. Türkiye ekosisteminde opsiyonlar arasında bazı modellerin fabrika verilerine göre ortalama tüketimi 3,8 litre seviyelerine kadar geriliyor.
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