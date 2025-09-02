  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 02-08 Eylül 2025 indirim kataloğu yayımlandı!

Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 02-08 Eylül 2025 indirim kataloğu yayımlandı!

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi eylül ayı indirimlerine devam ediyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 02-08 Eylül 2025 yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 02-08 Eylül güncel indirimli ürünler listesi…

Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 02-08 Eylül 2025 indirim kataloğu yayımlandı! - Sayfa 1

TARIM KREDİ İLK HASAT ÇAY 1000 G

Fiyat: 219,90 TL

ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 2 L

Fiyat: 188 TL

TARIM KREDİ YARIM YAĞLI YOĞURT 2500 G

Fiyat: 79,90 TL

1 | 4
Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 02-08 Eylül 2025 indirim kataloğu yayımlandı! - Sayfa 2

SİLEN TUVALET KAĞIDI 32'Lİ

Fiyat: 139 TL

PANTENE ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 400 ML

Fiyat: 99,90 TL

PEROS SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI ÇEŞİTLERİ 3 L

Fiyat: 149,90 TL

2 | 4
Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 02-08 Eylül 2025 indirim kataloğu yayımlandı! - Sayfa 3

COOL COOK ISPANAKLI MİNİ İÇLİ KÖFTE 150 G

1 ALANA 1 BEDAVA FIRSATI!

3 | 4
Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 02-08 Eylül 2025 indirim kataloğu yayımlandı! - Sayfa 4

GEZER 4 MEVSİM KADIN/ERKEK TERLİK

Fiyat: 74,90 TL

GEZER GARDEN ÇOCUK TERLİK

Fiyat: 92,90 TL

GEZER GÜNLÜK KADIN/ERKEK TERLİK

Fiyat: 119,90 TL

4 | 4
Tarihte bugün: 3 Eylül
Tarihte bugün: 3 Eylül
Kazanılması en zor 15 tıp fakültesi açıklandı! İlk sırada ne Koç var ne de Acıbadem...
Kazanılması en zor 15 tıp fakültesi açıklandı! İlk sırada ne Koç var ne de Acıbadem...
50 ülkenin IQ sıralaması açıklandı; Türkiye’nin ortalaması 99.07 oldu.
50 ülkenin IQ sıralaması açıklandı; Türkiye’nin ortalaması 99.07 oldu.
A101'e Singer Dikiş Makinesi geliyor! A101 market 04 Eylül 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!
A101'e Singer Dikiş Makinesi geliyor! A101 market 04 Eylül 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!