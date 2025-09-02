Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 02-08 Eylül 2025 indirim kataloğu yayımlandı!
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi eylül ayı indirimlerine devam ediyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 02-08 Eylül 2025 yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 02-08 Eylül güncel indirimli ürünler listesi…
TARIM KREDİ İLK HASAT ÇAY 1000 G
Fiyat: 219,90 TL
ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 2 L
Fiyat: 188 TL
TARIM KREDİ YARIM YAĞLI YOĞURT 2500 G
Fiyat: 79,90 TL
SİLEN TUVALET KAĞIDI 32'Lİ
Fiyat: 139 TL
PANTENE ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 400 ML
Fiyat: 99,90 TL
PEROS SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI ÇEŞİTLERİ 3 L
Fiyat: 149,90 TL
GEZER 4 MEVSİM KADIN/ERKEK TERLİK
Fiyat: 74,90 TL
GEZER GARDEN ÇOCUK TERLİK
Fiyat: 92,90 TL
GEZER GÜNLÜK KADIN/ERKEK TERLİK
Fiyat: 119,90 TL
