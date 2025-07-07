Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 08-14 Temmuz 2025 indirim kataloğu yayımlandı!
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi Temmuz ayı indirimlerine devam ediyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 08-14 Temmuz 2025 yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 08-14 Temmuz güncel indirimli ürünler listesi…
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