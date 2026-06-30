Türkiye yollarında en az arıza yapan 10 araç! Motor ömürleri uzun, yedek parça çok
Uzun motor ömrü, düşük arıza oranı ve yaygın yedek parça ağıyla dikkat çeken araçlar belli oldu. Türkiye'de şoförlerin uzun seneler problemsiz kullandığı 10 model, dayanıklılığıyla ön plana çıkıyor.
Otomobil satın alırken verimlilik kadar bakım maliyetleri ve dayanıklılık da büyük önem arz ediyor. Türkiye'de uzun senelerdir güvenilirliğiyle öne çıkan, düşük arıza oranına sahip ve yedek parçasına kolay ulaşılabilen modeller sürücülerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. İşte uzun motor ömrü ve sağlamlığıyla öne çıkan 10 otomobil.
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