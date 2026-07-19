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  4. Türkiye'de 2025 yılını en düşük puanla kapatan 15 üniversite; Artık bu şehirler de öne çıkıyor

Türkiye'de 2025 yılını en düşük puanla kapatan 15 üniversite; Artık bu şehirler de öne çıkıyor

Bir dönem öğrencilerin tercih etmediği atıl olarak kalan özellikle doğu illerdeki üniversiteler artık yeni öğrencilere kapı açıyor.

Türkiye'de 2025 yılını en düşük puanla kapatan 15 üniversite; Artık bu şehirler de öne çıkıyor - Sayfa 1

2025 YKS yerleştirme sonuçları, Türkiye'deki üniversite tercihlerinde dikkat çekici bir değişimi de ortaya koydu. Bir dönem kontenjanlarını doldurmakta zorlanan ve adayların mesafeli yaklaştığı birçok şehir, bu yıl düşük taban puanlarla yeni öğrencilerini kabul ederek yeniden gündeme geldi.

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Türkiye'de 2025 yılını en düşük puanla kapatan 15 üniversite; Artık bu şehirler de öne çıkıyor - Sayfa 2

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki yükseköğretim kurumlarının daha fazla tercih edilmesi, bölgesel eğitim hareketliliğinin arttığına işaret etti.

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Türkiye'de 2025 yılını en düşük puanla kapatan 15 üniversite; Artık bu şehirler de öne çıkıyor - Sayfa 3

Uzmanlar, tercih eğilimlerinde puanın yanı sıra barınma maliyetleri, yaşam giderleri, ulaşım imkânları ve istihdam beklentilerinin de belirleyici rol oynadığını vurguluyor.

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Türkiye'de 2025 yılını en düşük puanla kapatan 15 üniversite; Artık bu şehirler de öne çıkıyor - Sayfa 4

2025 YILINI EN DÜŞÜK PUANLA KAPATAN 15 ÜNİVERSİTE

ktu.edu.tr’de yer alan bilgiye göre 2025 yılını en düşük puanla kapatan 15 üniversite şöyle:

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