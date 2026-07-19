Türkiye'de 2025 yılını en düşük puanla kapatan 15 üniversite; Artık bu şehirler de öne çıkıyor

2025 YKS yerleştirme sonuçları, Türkiye'deki üniversite tercihlerinde dikkat çekici bir değişimi de ortaya koydu. Bir dönem kontenjanlarını doldurmakta zorlanan ve adayların mesafeli yaklaştığı birçok şehir, bu yıl düşük taban puanlarla yeni öğrencilerini kabul ederek yeniden gündeme geldi.