Türkiye'de 2025 yılını en düşük puanla kapatan 15 üniversite; Artık bu şehirler de öne çıkıyor
Bir dönem öğrencilerin tercih etmediği atıl olarak kalan özellikle doğu illerdeki üniversiteler artık yeni öğrencilere kapı açıyor.
2025 YKS yerleştirme sonuçları, Türkiye'deki üniversite tercihlerinde dikkat çekici bir değişimi de ortaya koydu. Bir dönem kontenjanlarını doldurmakta zorlanan ve adayların mesafeli yaklaştığı birçok şehir, bu yıl düşük taban puanlarla yeni öğrencilerini kabul ederek yeniden gündeme geldi.
Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki yükseköğretim kurumlarının daha fazla tercih edilmesi, bölgesel eğitim hareketliliğinin arttığına işaret etti.
Uzmanlar, tercih eğilimlerinde puanın yanı sıra barınma maliyetleri, yaşam giderleri, ulaşım imkânları ve istihdam beklentilerinin de belirleyici rol oynadığını vurguluyor.