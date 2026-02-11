Türkiye’de alınabilecek en iyi 5 hafif ticari; Taşıma kapasitesi ve yürüyeni asla üzmüyor

Şehir içi dağıtım yapan işletmeler için manevra kabiliyeti ve park kolaylığı büyük avantaj sağlarken, yüksek taşıma kapasitesi sayesinde tek seferde daha fazla yük taşınabiliyor. Ayrıca ikinci el piyasasında güçlü talep görmeleri, bu araçları yatırım açısından da cazip hale getiriyor.