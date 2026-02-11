Türkiye’de alınabilecek en iyi 5 hafif ticari; Taşıma kapasitesi ve yürüyeni asla üzmüyor
Otomobiliyle ticaret yapanların daha geniş hacim ve daha düşük yakıt masrafı için tercih ettiği ticari araçlar belli oldu.
Türkiye’de küçük ve hafif ticari araç segmentinde tercih edilen modeller netleşti. Özellikle otomobiliyle ticaret yapan esnaf ve küçük işletmeler, daha geniş yük hacmi ve düşük yakıt tüketimi sunan araçlara yöneliyor.
Dayanıklı yürüyen aksamı, uzun ömürlü motor yapısı ve uygun bakım maliyetleri bu sınıftaki araçları öne çıkaran başlıca kriterler arasında yer alıyor.
Şehir içi dağıtım yapan işletmeler için manevra kabiliyeti ve park kolaylığı büyük avantaj sağlarken, yüksek taşıma kapasitesi sayesinde tek seferde daha fazla yük taşınabiliyor. Ayrıca ikinci el piyasasında güçlü talep görmeleri, bu araçları yatırım açısından da cazip hale getiriyor.