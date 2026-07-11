Türkiye'de bütçenizi yormayacak 20 tatil noktası! Eksiği yok fazlası var

Yaz sezonunda yüksek tatil maliyetlerinden kaçınmak isteyenler için gezginlerin deneyimlerine göre hazırlanan en ekonomik tatil rotaları belli oldu. Ulaşım, konaklama ve günlük harcamalar açısından avantaj sağlayan Türkiye'deki 20 destinasyon, hem deniz hem de doğa tatili yapmak isteyenlere uygun fiyatlı alternatifler sunuyor.