Türkiye'de bütçenizi yormayacak 20 tatil noktası! Eksiği yok fazlası var
Türkiye'de bütçe dostu tatil yapmak isteyenler için gezginlerin önerileriyle hazırlanan en uygun 20 destinasyon açıklandı. Doğal güzellikleri, uygun konaklama seçenekleri ve ekonomik yeme-içme imkanlarıyla öne çıkan rotalar, düşük bütçeyle keyifli bir tatil vadediyor.
Yaz sezonunda yüksek tatil maliyetlerinden kaçınmak isteyenler için gezginlerin deneyimlerine göre hazırlanan en ekonomik tatil rotaları belli oldu. Ulaşım, konaklama ve günlük harcamalar açısından avantaj sağlayan Türkiye'deki 20 destinasyon, hem deniz hem de doğa tatili yapmak isteyenlere uygun fiyatlı alternatifler sunuyor.
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