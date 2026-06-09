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  4. Türkiye’de en az arıza veren 10 otomobil. Son sıradaki markanın ilanları aylarca duruyor

Türkiye’de en az arıza veren 10 otomobil. Son sıradaki markanın ilanları aylarca duruyor

Otomobillerdeki yüksek bakım ve tamir masrafları ülkemizdeki kullanıcıları daha sorunsuz modellere yönlendirdi. Liste başında Japonlar gelse de Avrupalı rakiplerin yanı sıra Türkiye’de piyasası olmayan modeller de kendine yer buldu.

Türkiye’de en az arıza veren 10 otomobil. Son sıradaki markanın ilanları aylarca duruyor - Sayfa 1

Son dönemde araç tercihinde bulunan tüketiciler, yüksek parça bulunabilirliği ve düşük arıza oranına sahip modellere yöneliyor.

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Türkiye’de en az arıza veren 10 otomobil. Son sıradaki markanın ilanları aylarca duruyor - Sayfa 2

Özellikle atmosferik benzinli ve hibrit motor seçeneği sunan ekonomik modeller, şehir içi kullanımda sundukları yakıt tasarrufuyla dikkat çekiyor.

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Türkiye’de en az arıza veren 10 otomobil. Son sıradaki markanın ilanları aylarca duruyor - Sayfa 3

Sektör temsilcileri, yaygın servis ağı ile uygun bakım maliyeti sunan araçların pazardaki güçlü konumunu uzun süre koruyacağını belirtiyor.

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Türkiye’de en az arıza veren 10 otomobil. Son sıradaki markanın ilanları aylarca duruyor - Sayfa 4

EN AZ ARIZA VEREN 10 OTOMOBİL MODELİ

Japon otomotiv üreticilerinin domine ettiği 10 otomobillik listenin tamamı şöyle:

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