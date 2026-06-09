Türkiye’de en az arıza veren 10 otomobil. Son sıradaki markanın ilanları aylarca duruyor
Otomobillerdeki yüksek bakım ve tamir masrafları ülkemizdeki kullanıcıları daha sorunsuz modellere yönlendirdi. Liste başında Japonlar gelse de Avrupalı rakiplerin yanı sıra Türkiye’de piyasası olmayan modeller de kendine yer buldu.
Son dönemde araç tercihinde bulunan tüketiciler, yüksek parça bulunabilirliği ve düşük arıza oranına sahip modellere yöneliyor.
Özellikle atmosferik benzinli ve hibrit motor seçeneği sunan ekonomik modeller, şehir içi kullanımda sundukları yakıt tasarrufuyla dikkat çekiyor.
Sektör temsilcileri, yaygın servis ağı ile uygun bakım maliyeti sunan araçların pazardaki güçlü konumunu uzun süre koruyacağını belirtiyor.