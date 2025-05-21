Türkiye'de en çok kaza yapılan yollar belli oldu: Her sürücünün dikkat etmesi gerekiyor

Dünya üzerinde en çok trafik kazası yaşanan ülkelerden biri Türkiye'dir. Ancak son yıllarda hem yolların yenilenmesi hem de trafik kurallarındaki iyileştirmeler kazaların oranını düşürmede etkili olmuştur. Aynı zamanda ehliyet kanununda yapılan düzenlemelerde trafik kazalarının önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Yine de geçtiğimiz yıl trafik kazalarındaki artış dikkat çekmiştir. Tehlikeli yolların da bunda etkisi vardır. İşte Türkiye'de en fazla kaza yapılan yollar: