Türkiye'de en çok kaza yapılan yollar belli oldu: Her sürücünün dikkat etmesi gerekiyor
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçtiğimiz yıl açıkladığı verilere göre Türkiye'de toplamda 1 milyon 444 bin trafik kazası yaşanmıştır. Bu kazalarda 266 bin 855 kişi hayatını kaybederken 385 bin 117 kişi ise yaralanmıştır.
Dünya üzerinde en çok trafik kazası yaşanan ülkelerden biri Türkiye'dir. Ancak son yıllarda hem yolların yenilenmesi hem de trafik kurallarındaki iyileştirmeler kazaların oranını düşürmede etkili olmuştur. Aynı zamanda ehliyet kanununda yapılan düzenlemelerde trafik kazalarının önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Yine de geçtiğimiz yıl trafik kazalarındaki artış dikkat çekmiştir. Tehlikeli yolların da bunda etkisi vardır. İşte Türkiye'de en fazla kaza yapılan yollar: