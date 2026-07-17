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  4. Türkiye’de en çok kazanan 12 meslek. Pilot, cerrah ve hekimler artık ilk sırada değil!

Türkiye’de en çok kazanan 12 meslek. Pilot, cerrah ve hekimler artık ilk sırada değil!

Gelişen teknoloji ve şartlarla birlikte ülkemizde en fazla kazanç elde eden meslekler de değişti. Bir dönem en fazla kazananlar pilot, cerrah ve hekimler olurken artık işler değişiyor.

Türkiye’de en çok kazanan 12 meslek. Pilot, cerrah ve hekimler artık ilk sırada değil! - Sayfa 1

Türkiye iş dünyasında yüksek kazanç vaat eden sektörler, özellikle uzmanlık ve stratejik sorumluluk gerektiren alanlarda öne çıkmaya devam ediyor.

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Türkiye’de en çok kazanan 12 meslek. Pilot, cerrah ve hekimler artık ilk sırada değil! - Sayfa 2

Günümüz rekabet koşullarında, dijitalleşme ve global projelerin etkisiyle belirli profesyonel alanlardaki gelir skalası oldukça geniş bir aralığa yayılmış durumda.

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Türkiye’de en çok kazanan 12 meslek. Pilot, cerrah ve hekimler artık ilk sırada değil! - Sayfa 3

Özellikle operasyonel başarıya odaklanan, şirketlerin geleceğini şekillendiren veya ileri teknoloji projelerinde kritik roller üstlenen uzmanlar, performans odaklı yapı sayesinde oldukça yüksek maddi imkanlara ulaşabiliyor.

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Türkiye’de en çok kazanan 12 meslek. Pilot, cerrah ve hekimler artık ilk sırada değil! - Sayfa 4

Bu tablo, kariyer planlamasında yetkinliklerin ve sektörel ihtiyacın ne denli belirleyici olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

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