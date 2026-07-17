Türkiye’de en çok kazanan 12 meslek. Pilot, cerrah ve hekimler artık ilk sırada değil!
Gelişen teknoloji ve şartlarla birlikte ülkemizde en fazla kazanç elde eden meslekler de değişti. Bir dönem en fazla kazananlar pilot, cerrah ve hekimler olurken artık işler değişiyor.
Türkiye iş dünyasında yüksek kazanç vaat eden sektörler, özellikle uzmanlık ve stratejik sorumluluk gerektiren alanlarda öne çıkmaya devam ediyor.
Günümüz rekabet koşullarında, dijitalleşme ve global projelerin etkisiyle belirli profesyonel alanlardaki gelir skalası oldukça geniş bir aralığa yayılmış durumda.
Özellikle operasyonel başarıya odaklanan, şirketlerin geleceğini şekillendiren veya ileri teknoloji projelerinde kritik roller üstlenen uzmanlar, performans odaklı yapı sayesinde oldukça yüksek maddi imkanlara ulaşabiliyor.