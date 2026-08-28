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  4. Türkiye’de en çok kullanılan 5 benzinli motor. Alıcısı hazır, masrafı az, performansı yüksek.

Türkiye’de en çok kullanılan 5 benzinli motor. Alıcısı hazır, masrafı az, performansı yüksek.

Türkiye şartlarında birçok dizel motordan daha başarılı ve kullanıcısı memnun olan 5 benzinli motor sıralandı. Otomobilin uzman ismine göre yollarda en çok görülen 5 benzinli otomobil de bunlar…

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Türkiye’de en çok kullanılan 5 benzinli motor. Alıcısı hazır, masrafı az, performansı yüksek. - Sayfa 1

Türkiye otomotiv pazarında yüksek verimliliği, düşük bakım maliyetleri ve güçlü performansıyla öne çıkan benzinli motorlar, dizel seçeneklerin yerini almaya devam ediyor.

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Türkiye’de en çok kullanılan 5 benzinli motor. Alıcısı hazır, masrafı az, performansı yüksek. - Sayfa 2

Türkiye şartlarında yollarda en sık karşılaşılan bu 5 gelişmiş benzinli motor ünitesi; düşük yakıt tüketimi, sorunsuz kullanım ömürleri ve ikinci el piyasasındaki yüksek talep avantajlarıyla sürücülerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

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Türkiye’de en çok kullanılan 5 benzinli motor. Alıcısı hazır, masrafı az, performansı yüksek. - Sayfa 3

İşte ülkemizde çok fazla tercih edilen ve temiz olanları kapış kapış giden benzinli 5 otomobil:

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Türkiye’de en çok kullanılan 5 benzinli motor. Alıcısı hazır, masrafı az, performansı yüksek. - Sayfa 4

5- HYUNDAI KIA 1.6

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