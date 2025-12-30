Türkiye’de en çok tercih edilen sosyal medya platformları açıklandı! Liste başı göreni şaşırttı.
On milyonlarca sosyal medya kullanıcısının olduğu Türkiye’de en çok tercih edilen platform açıklandı.
2025 yılı Türkiye’de sosyal medya kullanım alışkanlıkları Statcounter verilerine göre açıklandı. Buna göre yıl boyunca sosyal medya trafiğinin büyük bölümünü bir dönem popülaritesinin azaldığı düşünülen mecranın oluşturduğu belirlendi.
Araştırmada, ayrıca haber akışı ve kısa içerik formatı ile tanınan bir başka sosyal ağ da listede öne çıkarken, ilham panoları ve profesyonel ağ olarak bilinen platformların görece daha düşük oranlarda tercih edildiği görüldü.
TÜRKİYE’NİN EN ÇOK KULLANDIĞI SOSYAL MEDYA
Bu veriler, Türkiye’de dijital etkileşimde görsel, iletişim ve haber odaklı içeriklerin hala güçlü bir yer tuttuğunu gösteriyor. Kullanıcılar arasında farklı içerik türlerine yönelik tercihler, sosyal medya kullanım dinamiklerini şekillendirmeye devam ediyor.