Türkiye'de en çok trafiğe kayıtlı 13 otomobil markası açıklandı! İlk sıra şaşırtmadı

2004’ten 2025 Temmuz’a kadar trafiğe kaydedilen otomobilleri mercek altına alan TÜİK verileri, Türkiye’de en çok tercih edilen modellerin zamanla nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor. Hazırlanan grafik, yalnızca markaların sıralamasını değil; otomobil dünyasındaki yükselişleri, düşüşleri ve zirvede kalma mücadelesini de hikâyeleştiriyor.