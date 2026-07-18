Türkiye’de en mutlu olan 10 meslek grubu. Üniversite tercihleri bu yöne kayıyor.
Üniversite tercihi yapacak olan lise öğrencileri Türkiye genelinde mesleğini icra eden ve nispeten daha mutlu olan dallara yönelmeye başladı.
Gençler üniversite tercihlerinde artık rotayı kazançtan ziyade yaşam kalitesine çevirdi. Türkiye’de lise öğrencileri, mezuniyet sonrası iş hayatında mutluluğu yakalamak adına, yaptıkları işin toplumsal fayda sağladığı ve bireysel özgürlük sunduğu alanlara yöneliyor.
Güncel araştırmalar, mesleki tatminin sadece maaşla değil; iş üzerinde kontrol sahibi olma, sürekli gelişim imkanı bulma ve iş-yaşam dengesini koruyabilme gibi kritik unsurlarla şekillendiğini ortaya koyuyor.
Özellikle anlamlı bir amaca hizmet ettiğini hisseden ve emeğinin karşılığında takdir gören bireylerin, kariyer yolculuklarında daha mutlu olduğu gözlemleniyor.