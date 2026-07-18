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  4. Türkiye’de en mutlu olan 10 meslek grubu. Üniversite tercihleri bu yöne kayıyor.

Türkiye’de en mutlu olan 10 meslek grubu. Üniversite tercihleri bu yöne kayıyor.

Üniversite tercihi yapacak olan lise öğrencileri Türkiye genelinde mesleğini icra eden ve nispeten daha mutlu olan dallara yönelmeye başladı.

Türkiye’de en mutlu olan 10 meslek grubu. Üniversite tercihleri bu yöne kayıyor. - Sayfa 1

Gençler üniversite tercihlerinde artık rotayı kazançtan ziyade yaşam kalitesine çevirdi. Türkiye’de lise öğrencileri, mezuniyet sonrası iş hayatında mutluluğu yakalamak adına, yaptıkları işin toplumsal fayda sağladığı ve bireysel özgürlük sunduğu alanlara yöneliyor.

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Türkiye’de en mutlu olan 10 meslek grubu. Üniversite tercihleri bu yöne kayıyor. - Sayfa 2

Güncel araştırmalar, mesleki tatminin sadece maaşla değil; iş üzerinde kontrol sahibi olma, sürekli gelişim imkanı bulma ve iş-yaşam dengesini koruyabilme gibi kritik unsurlarla şekillendiğini ortaya koyuyor.

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Türkiye’de en mutlu olan 10 meslek grubu. Üniversite tercihleri bu yöne kayıyor. - Sayfa 3

Özellikle anlamlı bir amaca hizmet ettiğini hisseden ve emeğinin karşılığında takdir gören bireylerin, kariyer yolculuklarında daha mutlu olduğu gözlemleniyor.

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Türkiye’de en mutlu olan 10 meslek grubu. Üniversite tercihleri bu yöne kayıyor. - Sayfa 4

Üniversite adayları, bu veriler ışığında meslek seçimlerini "yaşamak için çalışmak" yerine "anlam katmak" felsefesiyle yeniden yapılandırarak, geleceğin mutlu profesyonelleri olmaya hazırlanıyor.

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