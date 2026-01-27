Türkiye’de faaliyet gösteriyorlardı; 10 internet sitesine erişim engeli talebi
Türkiye’de seyahat sektöründe faaliyet gösteren fakat şirket kurmadıkları için haksız rekabetle suçlanan 10 markanın internet sitesine erişim engeli getirilmesi için yargı yoluna gidildi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye pazarında faaliyet yürüten uluslararası dijital turizm platformlarına karşı hukuki süreç başlattı. Birlik, ülkede şirketleşmeden hizmet veren 10 tanınmış platform hakkında erişim engeli uygulanması için yargı yoluna gitti.
TÜRSAB’ın açıklamasında, söz konusu platformların küresel ölçekli güçlerini kullanarak piyasada dengesizlik yarattığı, Türkiye’de yerel bir tüzel kişilik oluşturmadan faaliyet gösterdiği ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmediği ifade edildi.
ERİŞİM ENGELİ TALEP EDİLEN 10 PLATFORM
Bu kapsamda, aralarında Airbnb’nin de bulunduğu bazı platformlar için erişim kısıtlaması talep edildi. 12punto.com.tr’de yer alan bilgiye göre erişim kısıtlaması talep edilen 10 platform şöyle: