Türkiye’de faaliyet gösteriyorlardı; 10 internet sitesine erişim engeli talebi

ERİŞİM ENGELİ TALEP EDİLEN 10 PLATFORM

Bu kapsamda, aralarında Airbnb’nin de bulunduğu bazı platformlar için erişim kısıtlaması talep edildi. 12punto.com.tr’de yer alan bilgiye göre erişim kısıtlaması talep edilen 10 platform şöyle: