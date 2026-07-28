Türkiye'de geleceği en parlak 20 lisan bölümü; Düzen değişti, tercihler çok farklı
Üniversite tercih işlemi yaparken sadece taban puanlara odaklanmak yeterli olmuyor. TÜİK dataları ile güncel sektör analizlerinden hareketle istihdam oranı, iş bulma süresi ve kazanç potansiyeliyle öne çıkan Türkiye'nin en güçlü 20 lisans bölümünü bir araya getirdik.
Yükseköğretim tercih döneminde adaylar, gelecek vadeden bölümlere yönelmeye devam ediyor. TÜİK'in istihdam verileri ve sektörlerin güncel ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan listede, mezunlarına hızlı iş bulma imkânı sunan, yüksek istihdam oranına sahip ve kariyer fırsatlarıyla öne çıkan 20 lisans bölümü yer alıyor. İşte geleceğin en güçlü lisans programları.
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