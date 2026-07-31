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  4. Türkiye’de gelmiş geçmiş en çok satan 20 otomobil: İlk 3’te ne Alman var ne de Japon…

Türkiye’de gelmiş geçmiş en çok satan 20 otomobil: İlk 3’te ne Alman var ne de Japon…

Son yıllarda sorunsuzluğu ya da konforuyla satış rakamlarını altüst eden devasa markalar Türkiye’nin otomobil karnesinde çok önemli bir yere sahip değil…

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Türkiye’de gelmiş geçmiş en çok satan 20 otomobil: İlk 3’te ne Alman var ne de Japon… - Sayfa 1

Türkiye otomobil pazarının tarihsel satış karnesi açıklandı. Listenin zirvesinde yer alan ilk üç modelde Alman ya da Japon üreticilerin bulunmaması dikkat çekti.

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Türkiye’de gelmiş geçmiş en çok satan 20 otomobil: İlk 3’te ne Alman var ne de Japon… - Sayfa 2

Yerli ve Fransız menşeli köklü modellerin üst sıraları domine ettiği bu tablonun ilk basamağını tam bir milyonluk satış rekoruyla bir klasik çekti.

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Türkiye’de gelmiş geçmiş en çok satan 20 otomobil: İlk 3’te ne Alman var ne de Japon… - Sayfa 3

Uzun yıllara yayılan üretim dönemleriyle milyonlar barajını aşan bu ikonik araçlar, pazarın dinamiklerini gözler önüne serdi.

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Türkiye’de gelmiş geçmiş en çok satan 20 otomobil: İlk 3’te ne Alman var ne de Japon… - Sayfa 4

ZİRVEDE TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ OLAN BİR KLASİK VAR!

Rotasyonsosyal’in paylaştığı bilgiye göre Türkiye’de gelmiş geçmiş en çok satan 20 otomobil modeli şöyle:

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