Türkiye’de gelmiş geçmiş en çok satan 20 otomobil: İlk 3’te ne Alman var ne de Japon…
Son yıllarda sorunsuzluğu ya da konforuyla satış rakamlarını altüst eden devasa markalar Türkiye’nin otomobil karnesinde çok önemli bir yere sahip değil…
Türkiye otomobil pazarının tarihsel satış karnesi açıklandı. Listenin zirvesinde yer alan ilk üç modelde Alman ya da Japon üreticilerin bulunmaması dikkat çekti.
Yerli ve Fransız menşeli köklü modellerin üst sıraları domine ettiği bu tablonun ilk basamağını tam bir milyonluk satış rekoruyla bir klasik çekti.
Uzun yıllara yayılan üretim dönemleriyle milyonlar barajını aşan bu ikonik araçlar, pazarın dinamiklerini gözler önüne serdi.