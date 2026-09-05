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  4. Türkiye’de satılan en uzun menzilli 20 elektrikli otomobil. Tek şarj ile 832 km yol yapıyor.

Türkiye’de satılan en uzun menzilli 20 elektrikli otomobil. Tek şarj ile 832 km yol yapıyor.

Türkiye şartlarında elektrikli otomobil piyasasında satılan araçları derledik. Ekonomim.com’un derlediği bilgiye göre 20 araçlık listede zirveye oturan model tek batarya ile 832 km yol yapıyor.

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Türkiye’de satılan en uzun menzilli 20 elektrikli otomobil. Tek şarj ile 832 km yol yapıyor. - Sayfa 1

Küresel elektrikli araç pazarında menzil yarışı hız kazanırken, batarya teknolojilerindeki gelişmeler ve artan enerji verimliliği sürüş sürelerini yeni seviyelere taşıyor.

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Türkiye’de satılan en uzun menzilli 20 elektrikli otomobil. Tek şarj ile 832 km yol yapıyor. - Sayfa 2

Son dönemde pazara sunulan üst segment elektrikli otomobiller, aerodinamik tasarımları ve yüksek kapasiteli batarya paketleri sayesinde tek şarjla sekiz yüz kilometreyi aşan mesafeleri katetmeyi başarıyor.

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Türkiye’de satılan en uzun menzilli 20 elektrikli otomobil. Tek şarj ile 832 km yol yapıyor. - Sayfa 3

Ortalama enerji tüketimleri yüz kilometrede on üç ile yirmi kilovatsaat arasında değişen bu modeller, yüksek satış fiyatlarına rağmen pazarın teknolojik standartlarını belirlemeye devam ediyor.

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Türkiye’de satılan en uzun menzilli 20 elektrikli otomobil. Tek şarj ile 832 km yol yapıyor. - Sayfa 4

MENZİLİ UZUN YAKIT TÜKETİMİ MAKUL

İşte menzil mesafesi şaşırtan 20 model:

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