Türkiye’de satılan en uzun menzilli 20 elektrikli otomobil. Tek şarj ile 832 km yol yapıyor.
Türkiye şartlarında elektrikli otomobil piyasasında satılan araçları derledik. Ekonomim.com’un derlediği bilgiye göre 20 araçlık listede zirveye oturan model tek batarya ile 832 km yol yapıyor.
Küresel elektrikli araç pazarında menzil yarışı hız kazanırken, batarya teknolojilerindeki gelişmeler ve artan enerji verimliliği sürüş sürelerini yeni seviyelere taşıyor.
Son dönemde pazara sunulan üst segment elektrikli otomobiller, aerodinamik tasarımları ve yüksek kapasiteli batarya paketleri sayesinde tek şarjla sekiz yüz kilometreyi aşan mesafeleri katetmeyi başarıyor.
Ortalama enerji tüketimleri yüz kilometrede on üç ile yirmi kilovatsaat arasında değişen bu modeller, yüksek satış fiyatlarına rağmen pazarın teknolojik standartlarını belirlemeye devam ediyor.