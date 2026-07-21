Türkiye’de trafik kaydı en fazla olan 7 otomobil ; İlk sırada Toyota ya da Honda bekleyen yanılıyor.
Toyota’nın Türkiye’deki imparatorluğu net bir şekilde bilinse de trafiğe kayıtlı otomobil sıralamasında Japon devi beklentilerin altında kalıyor.
Türkiye yollarındaki araç dağılımı, bilinen genel algıların aksine kimi zaman şaşırtıcı tablolar ortaya koyabiliyor. Otomotiv pazarındaki ezber bozan bu dinamikler, sürücülerin tercih eğilimlerinin yıllar içindeki değişimini de açıkça gözler önüne seriyor.
Özellikle zirvedeki rekabetin şekli, sektördeki dengelerin ne denli hızlı dönüşebildiğini kanıtlar nitelikte. Otomobil dünyasında güçlü varlığıyla bilinen dev markaların, trafiğe kayıtlı toplam adetlerde beklenenin gerisinde kalması ise sektördeki ezberleri bir kez daha bozuyor.
ZİRVEDE NE TOYOTA NE DE HONDA VAR
İşte milyonlarca aracın yer aldığı bu devasa havuzda, zirvenin gerçek sahibini ve merak edilen sıralamayı belirleyen o liste: