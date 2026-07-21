Türkiye’de trafik kaydı en fazla olan 7 otomobil ; İlk sırada Toyota ya da Honda bekleyen yanılıyor.

Özellikle zirvedeki rekabetin şekli, sektördeki dengelerin ne denli hızlı dönüşebildiğini kanıtlar nitelikte. Otomobil dünyasında güçlü varlığıyla bilinen dev markaların, trafiğe kayıtlı toplam adetlerde beklenenin gerisinde kalması ise sektördeki ezberleri bir kez daha bozuyor.