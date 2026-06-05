Türkiye’deki en mutsuz 10 meslek; Kimi maaşından kimi de çalışma şartlarından şikayet ediyor.
Türkiye genelinde iş bulsa da çalışma şartları, yan haklar ve maaş gibi önemli kriterler nedeniyle kendini mutlu hissetmeyen meslek çalışanları belli oldu.
Türkiye genelinde çalışan memnuniyetini inceleyen güncel araştırmalar, iş hayatındaki mutsuzluğu gözler önüne serdi.
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İstihdam edilmelerine rağmen çalışma şartları, yetersiz yan haklar ve düşük maaş politikaları nedeniyle çalışanların kendilerini mutsuz hissettiği meslek grupları netleşti.
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