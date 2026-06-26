Türkiye'den en çok konut alan 10 ülke vatandaşı belli oldu; Zirvede çok yalnızlar

Türkiye’nin gayrimenkul piyasasında yabancı yatırımcı ilgisi hız kesmeden devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı son rapora göre, Türkiye’den en çok konut satın alan ülke vatandaşları listesi gün yüzüne çıktı. Listenin ilk sırasında Rusya, İran ve Irak vatandaşları yer alırken Çin, Ukrayna ve Almanya gibi ülkeler de sıralamada dikkat çeken diğer alıcılar arasında bulunuyor. Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisi, özellikle büyük şehirler ve sahil bölgelerinde konut piyasasını direkt tesir etmeyi sürdürüyor.