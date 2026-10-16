Türkiye'den en çok silah ülke alan ülke hangisi? İşte ülkelerin en büyük silah alıcıları
Dünyada en çok silah satın alan ülkeler belli oldu. SIPRI verilerine göre 2021-2025 döneminde Suudi Arabistan öne çıkarken, ülkelerin en büyük silah tedarikçileri de dikkat çekti. Türkiye’nin en çok silah aldığı ülke ise merak konusu oldu.
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Uluslararası silah ticaretine ilişkin veriler, ülkelerin savunma alanındaki tercihlerini ortaya koydu. 2021-2025 yılları arasında ABD, küresel büyük silah ihracatının yüzde 42’sini gerçekleştirerek ilk sırada yer aldı. Fransa, Rusya, Almanya ve Çin de önde gelen ihracatçılar arasında bulunurken, ülkelerin en büyük silah alıcıları arasındaki sıralama belli oldu.
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