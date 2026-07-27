Türkiye'nin büyüleyici 10 koyu! Denizi cam gibi, manzarası kartpostallık... Çoğu kişi de bilmiyor

Türkiye, birbirinden benzersiz koylarıyla deniz tutkunlarının gözde destinasyonları arasında bulunuyor. Berrak suları, yemyeşil doğası ve huzurlu atmosferiyle dikkat çeken bu eşsiz koylar, hem günübirlik kaçamak yapmak hem de unutulmaz bir tatil geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında bulunuyor. İşte keşfedilmeyi bekleyen Türkiye'nin en büyüleyici 10 koyu.