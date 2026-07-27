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  4. Türkiye'nin büyüleyici 10 koyu! Denizi cam gibi, manzarası kartpostallık... Çoğu kişi de bilmiyor

Türkiye'nin büyüleyici 10 koyu! Denizi cam gibi, manzarası kartpostallık... Çoğu kişi de bilmiyor

Masmavi cam gibi denizi, el değmemiş doğası ve kartpostallık manzaralarıyla dikkat çeken Türkiye'nin en etkileyici koyları belli oldu. Yaz aylarında sakinlik ve doğal güzellik arayanların rotasına giren bu koylar, ziyaretçilerine eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor.

Türkiye'nin büyüleyici 10 koyu! Denizi cam gibi, manzarası kartpostallık... Çoğu kişi de bilmiyor - Sayfa 1

Türkiye, birbirinden benzersiz koylarıyla deniz tutkunlarının gözde destinasyonları arasında bulunuyor. Berrak suları, yemyeşil doğası ve huzurlu atmosferiyle dikkat çeken bu eşsiz koylar, hem günübirlik kaçamak yapmak hem de unutulmaz bir tatil geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında bulunuyor. İşte keşfedilmeyi bekleyen Türkiye'nin en büyüleyici 10 koyu.

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Türkiye'nin büyüleyici 10 koyu! Denizi cam gibi, manzarası kartpostallık... Çoğu kişi de bilmiyor - Sayfa 2

1 - Çanakkale, Gelibolu Mahmutpaşa Koyu

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Türkiye'nin büyüleyici 10 koyu! Denizi cam gibi, manzarası kartpostallık... Çoğu kişi de bilmiyor - Sayfa 3

2 - Marmaris, Dirsek Bukü Koyu

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Türkiye'nin büyüleyici 10 koyu! Denizi cam gibi, manzarası kartpostallık... Çoğu kişi de bilmiyor - Sayfa 4

3 - Kastamonu, Gideros Koyu

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