Türkiye'nin çok kâr eden 12 şirketi açıklandı! 3,14 milyar dolar kâr ile zirvede

Forbes, dünyanın en büyük halka açık firmalarını satış gelirleri, net kâr, varlık büyüklüğü ve piyasa değeri kriterlerine göre değerlendirdiği Global 2000 listesini paylaşıldı. Araştırmada Türkiye'nin en fazla kâr eden 12 firmada da ortaya çıktı. Listenin ilk sırasında 3,14 milyar dolarlık net kârıyla zirveye kanca atan şirket öne çıkarken, finans, enerji ve sanayi sektörlerinden birçok Türk devi global sıralamada kendine yer buldu.