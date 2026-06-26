Türkiye'nin çok kâr eden 12 şirketi açıklandı! 3,14 milyar dolar kâr ile zirvede
Türkiye'nin en yüksek kârlılığa malik firmaları belli oldu. Forbes'un derlediği Global 2000 listesine göre, 3,14 milyar dolarlık net kâr elde eden şirket zirvede bulunurken, Türkiye'den listeye giren 12 dev şirket dikkat çekti.
Forbes, dünyanın en büyük halka açık firmalarını satış gelirleri, net kâr, varlık büyüklüğü ve piyasa değeri kriterlerine göre değerlendirdiği Global 2000 listesini paylaşıldı. Araştırmada Türkiye'nin en fazla kâr eden 12 firmada da ortaya çıktı. Listenin ilk sırasında 3,14 milyar dolarlık net kârıyla zirveye kanca atan şirket öne çıkarken, finans, enerji ve sanayi sektörlerinden birçok Türk devi global sıralamada kendine yer buldu.