Türkiye’nin en büyük 10 AVM’si açıklandı. Dükkanları gezmek isteyenler 21.000’den fazla adım atıyor.
Türkiye’nin dev AVM’lerinin sıralandığı listenin zirvesindeki 176 bin metrekarelik alanı gezmek için 21 bin adım atmak gerekiyor.
Türkiye’nin dev alışveriş kompleksleri, büyüklükleriyle adeta küçük birer şehri andırıyor. Zirvesinde 176 bin metrekarelik devasa bir alan barındıran en büyük on merkez, ziyaretçilerine farkında olmadan ciddi bir spor aktivitesi sunuyor.
Metrekare bazında rekor kıran bu devasa yapıları koridorlarından dükkan derinliklerine kadar tam anlamıyla keşfetmek ve alışveriş yapmak isteyen bir kişi, gün sonunda 21 bin adım barajını rahatlıkla aşabiliyor.