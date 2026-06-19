Türkiye'nin en büyük 10 sanayi kuruluşu belli oldu! Listeye KOÇ Holding damga vurdu

Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki sanayi kuruluşlarının performansını ortaya koyan İSO 500 araştırmasının neticeleri açıklandı. Üretimden satışlar baz alınarak hazırlanan listede, Türkiye’nin en büyük 10 sanayi kuruluşu belli olurken, otomotiv, enerji ve rafineri alanlarının kuvvetleri temsilcileri üst sıralardaki yerlerini korudu. Araştırmada özellikle Koç Holding çatısı altındaki şirketlerin ilk 10’daki tesiri dikkat çekerken, listenin zirvesindeki ilk üç firma geçen sene olduğu gibi sıralamasını değiştirmeden muhafaza etmeyi başardı.