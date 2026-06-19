Türkiye'nin en büyük 10 sanayi kuruluşu belli oldu! Listeye KOÇ Holding damga vurdu
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu raporunda, ülkenin üretim kuvvetini temsil eden dev firmalar belli oldu. İlk 10’da yer alan firmalar arasında Koç Holding çatısı altındaki şirketlerin ağırlığı dikkat çekerken, zirvedeki ilk üç sıra geçen yıla göre değişmedi.
Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki sanayi kuruluşlarının performansını ortaya koyan İSO 500 araştırmasının neticeleri açıklandı. Üretimden satışlar baz alınarak hazırlanan listede, Türkiye’nin en büyük 10 sanayi kuruluşu belli olurken, otomotiv, enerji ve rafineri alanlarının kuvvetleri temsilcileri üst sıralardaki yerlerini korudu. Araştırmada özellikle Koç Holding çatısı altındaki şirketlerin ilk 10’daki tesiri dikkat çekerken, listenin zirvesindeki ilk üç firma geçen sene olduğu gibi sıralamasını değiştirmeden muhafaza etmeyi başardı.