Türkiye'nin en büyük 45 inşaat firmasını açıkladı, zirveyi yine kimse indiremedi! Globalde de varlar
ENR’nin 2025 listeleri açıklandı. Türkiye, dünyanın en büyük müteahhitleri arasında kuvvetli yerini muhafaza ederken, ilk sıradaki yerli dev değişmedi. Türk inşaat şirketleri hem uluslararası hem de global sıralamalarda dikkat çekici bir başarıya imza attı.
Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik alanında referans kabul edilen ENR (Engineering News Record) Dergisi’nin 2025 senesine dair “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası” ve “Dünyanın En Büyük 250 Global Müteahhidi” listelerinde Türkiye’nin en büyük 45 inşaat firması yer alırken, listenin zirvesindeki Türk şirketi bu sene de yerini kaptırmadı.
