Türkiye'nin en çok fındık üreten Karadeniz ilçesi belli oldu! Zirve ne Ordu'nun ne de Giresun'un

Dünyadaki fındık üretiminin yüzde 70'ini Türkiye karşılıyor. En büyük üretim ise Karadeniz Bölgesi'nde. Kocaeli sınırlarından başlayan fındık üretimi Artvin'e kadar devam ediyor. Rekoltenin en fazla olduğu il ise Ordu. En kaliteli fındık ise Giresun'da. Fakat ton bakımından çok üretim yapan ilçelerin başında Samsun'dan bir ilçe var. İşte Türkiye'nin en çok fındık üretimi yapan 20 ilçesi: