Türkiye'nin en çok kazanan 10 mesleği açıklandı: Pilotluk ikinciliğe geriledi
Boğaziçi Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye'de mezunlarına en yüksek kazancı sağlayan üniversite bölümlerini ortaya koydu. Tercih döneminde maddi getiriler, gençlerin kararlarını her zamankinden daha fazla etkiliyor.
Üniversite tercih süreci başlarken, binlerce aday hayalini kurduğu mesleğe adım atacak bölümü seçmenin eşiğinde. Ancak son yıllarda idealizm yerini gerçekçiliğe bırakıyor; gençler, ekonomik zorlukların gölgesinde, eğitim yatırımlarını geri dönüşü yüksek alanlara yönlendiriyor. Boğaziçi Enstitüsü’nün hazırladığı yeni rapor da bu eğilimi doğruluyor.
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