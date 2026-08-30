Türkiye’nin en çok ziyaret edilen 14 e-ticaret sitesi belli oldu. 41 milyonla zirvede.
Türkiye’de on milyonlarca kullanıcının gece gündüz takip ettiği 14 e-ticaret platformu belli oldu. Listede Trendyol, Şok online, Letgo, hepsiburada, n11, amazon, getir, dolap ve Temuz gibi devler yer aldı.
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Türkiye’de 2026’nın ilk yarısında e-ticaret platformlarının ziyaret trafiği dikkat çekici seviyelere ulaştı.
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Milyonlarca tüketicinin alışveriş, market, yemek ve ikinci el ihtiyaçları için kullandığı platformların yer aldığı listede, en yüksek ziyaret sayısına ulaşan site 41,3 milyonla zirvede yer aldı.
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