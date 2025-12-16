  1. Ekonomim
Türkiye'nin en değerli 20 şirketi açıklandı; Zirve ne ASELSAN'ın ne de THY'nin

Türkiye’de halka açık şirketlerin piyasa değerleri yeniden sıralandı; bankacılık, savunma, enerji ve perakende devlerinin yarıştığı listede liderlik koltuğu el değiştirdi ve zirveye QNB Finansbank oturdu.

27–31 Ekim haftası sonunda açıklanan verilere göre, Türkiye’de faaliyet gösteren halka açık şirketler arasında en yüksek piyasa değerine sahip firma QNB Finansbank A.Ş. olurken, banka 1 trilyon 691 milyar 750 milyon TL’lik değeriyle uzun süredir süren rekabette rakiplerini geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti.

20. Sabancı Holding – 171.285.700.000 TL

19. Türk Telekom – 178.500.000.000 TL

18. Halkbank – 191.546.200.000 TL

