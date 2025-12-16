Türkiye'nin en değerli 20 şirketi açıklandı; Zirve ne ASELSAN'ın ne de THY'nin

27–31 Ekim haftası sonunda açıklanan verilere göre, Türkiye’de faaliyet gösteren halka açık şirketler arasında en yüksek piyasa değerine sahip firma QNB Finansbank A.Ş. olurken, banka 1 trilyon 691 milyar 750 milyon TL’lik değeriyle uzun süredir süren rekabette rakiplerini geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti.