Türkiye'nin en değerli 42 şirketinde güncel tablo ortaya çıktı; ASELSAN farkı da arayı da açıyor
Companiesmarketcap bilgilerine göre Türkiye’nin piyasa değeri en yüksek firmaları listesinde savunma sanayi devi ASELSAN gözle görülür yükselişine devam etti. Borsa performansı, teknoloji yatırımları ve ihracat gücüyle öne çıkan şirket, rakipleriyle arasındaki farkı açarken Türkiye’nin en değerli şirketleri sıralamasında yeni tablo ortaya çıktı.
Global anlamda piyasa verilerini takip eden Companiesmarketcap’in son sıralamasına göre Türkiye’nin en değerli 42 şirketi belli oldu. Bilhassa son dönemde savunma sanayiine yönelik artan ilgi, yüksek teknoloji yatırımları ve uluslararası projeler ASELSAN’ın piyasa değerine güçlü katkı sağladı.
Şirket, hem Borsa İstanbul’daki performansı hem de stratejik büyüme hamleleriyle listenin zirvesindeki konumunu kuvvetlendirirken, bankacılık, enerji, holding ve perakende sektörlerinden dev şirketler de sıralamada yer aldı. Paylaşılan datalar, Türkiye’de yatırımcı alakasının teknoloji ve savunma odaklı firmalara kaydığının devam ettiğini gösterdi.