Türkiye'nin en etkili 75 üniversitesi açıklandı: Diplomaları bile iş bulmaya yetiyor
Üniversitelerin sıralamalarını, öğrencilerin ve öğretmenlerin niteliklerini onlarca araştırma yaparak rapor olarak ortaya koyan Times Higher Education (THE) kuruluşu, bu kez de Türkiye'nin en etkili 75 üniversitesini açıkladı.
Yenilik, altyapı, kaliteli eğitim, iş sahasındaki ortaklıklar, eğitim ve meslek iş birlikleri gibi konuları ele alan Times Higher Education, iş dünyasında en etkili 50 Türk üniversitesini açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi'ni ilk sırada bekleyenler hayrete düştü. İşte en etkili 75 Türk üniversitesi:
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