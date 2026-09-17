Türkiye'nin en gözde 20 lisesi belli oldu; Zirvede Galatasaray yok
Türkiye’nin en gözde 20 lisesi belli oldu. Söz konusu liste LGS başarısı, üniversite yerleşimleri, yurt dışı kabulleri ve akademik başarılar gibi pek çok unsur göz önünde bulundurularak hazırlandı.
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Türkiye’nin öne çıkan liseleri ilk sıradaki lise itibariyle herkesi şaşırttı. Öğrencilerin sınav verimliliğinin uluslararası olimpiyat derecelerine, yabancı dil eğitiminden mezunların başarılarına kadar farklı ölçütlerin değerlendirildiği listede dikkat çeken okullar yer aldı.
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