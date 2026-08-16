Türkiye’nin en güçlü 20 eğitim fakültesi; Akademik kadro ve akredite programla ülkenin en iyileri.
Üniversite tercihi yapan adayların yakından takip ettiği ve Türkiye genelindeki ilgili akademik isimlerden de tam not alan en güçlü 20 eğitim fakültesini Eğitim Danışmanı İsmail Koç sıraladı.
Üniversite tercihi yapacak adaylar için akademik kadro derinliği ve uluslararası akreditasyona sahip programlar kritik rol oynuyor.
Türkiye genelinde uzman değerlendirmelerinden tam not alan en güçlü 20 eğitim fakültesi, yetkin akademisyen yapıları ve tescilli eğitim kaliteleriyle öne çıkıyor.
Adayların yoğun ilgi gösterdiği bu köklü fakülteler, çağdaş pedagojik yaklaşımlarıyla öğretmen adaylarına nitelikli bir akademik gelecek sunuyor.