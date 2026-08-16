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  4. Türkiye’nin en güçlü 20 eğitim fakültesi; Akademik kadro ve akredite programla ülkenin en iyileri.

Türkiye’nin en güçlü 20 eğitim fakültesi; Akademik kadro ve akredite programla ülkenin en iyileri.

Üniversite tercihi yapan adayların yakından takip ettiği ve Türkiye genelindeki ilgili akademik isimlerden de tam not alan en güçlü 20 eğitim fakültesini Eğitim Danışmanı İsmail Koç sıraladı.

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Türkiye’nin en güçlü 20 eğitim fakültesi; Akademik kadro ve akredite programla ülkenin en iyileri. - Sayfa 1

Üniversite tercihi yapacak adaylar için akademik kadro derinliği ve uluslararası akreditasyona sahip programlar kritik rol oynuyor.

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Türkiye’nin en güçlü 20 eğitim fakültesi; Akademik kadro ve akredite programla ülkenin en iyileri. - Sayfa 2

Türkiye genelinde uzman değerlendirmelerinden tam not alan en güçlü 20 eğitim fakültesi, yetkin akademisyen yapıları ve tescilli eğitim kaliteleriyle öne çıkıyor.

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Türkiye’nin en güçlü 20 eğitim fakültesi; Akademik kadro ve akredite programla ülkenin en iyileri. - Sayfa 3

Adayların yoğun ilgi gösterdiği bu köklü fakülteler, çağdaş pedagojik yaklaşımlarıyla öğretmen adaylarına nitelikli bir akademik gelecek sunuyor.

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Türkiye’nin en güçlü 20 eğitim fakültesi; Akademik kadro ve akredite programla ülkenin en iyileri. - Sayfa 4

TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ 20 FAKÜLTESİ

İşte Eğitim Danışmanı İsmail Koç’un hazırladığı 20 üniversitelik liste:

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