Türkiye'nin en güvenli 7 şehri açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'e büyük şok

Hayat standardı, güvenlik kriterler, huzur ve nüfus gibi unsurlara göre Hitop Tourism tarafından Türkiye'nin en güvenli şehirleri belirlendi. İlk 7 sıradaki şehirler bu kriterleri en iyi karşılayan iller olurken İstanbul, Ankara ve İzmir gibi üç büyükşehir ilk sıralarda yer almadı. İşte Türkiye'nin en güvenli 7 şehri: