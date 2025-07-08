  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Türkiye'nin en güvenli 7 şehri açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'e büyük şok

Türkiye'nin en güvenli 7 şehri açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'e büyük şok

Hitop Tourism tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin en güvenli şehirleri belli oldu. İlk 7 sırada İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehir yer almadı

Türkiye'nin en güvenli 7 şehri açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'e büyük şok - Sayfa 1

Hayat standardı, güvenlik kriterler, huzur ve nüfus gibi unsurlara göre Hitop Tourism tarafından Türkiye'nin en güvenli şehirleri belirlendi. İlk 7 sıradaki şehirler bu kriterleri en iyi karşılayan iller olurken İstanbul, Ankara ve İzmir gibi üç büyükşehir ilk sıralarda yer almadı. İşte Türkiye'nin en güvenli 7 şehri:

1 | 9
Türkiye'nin en güvenli 7 şehri açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'e büyük şok - Sayfa 2

7. Konya

2 | 9
Türkiye'nin en güvenli 7 şehri açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'e büyük şok - Sayfa 3

6. Kayseri

3 | 9
Türkiye'nin en güvenli 7 şehri açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'e büyük şok - Sayfa 4

5. Trabzon

4 | 9