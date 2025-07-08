Türkiye'nin en güvenli 7 şehri açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'e büyük şok
Hitop Tourism tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin en güvenli şehirleri belli oldu. İlk 7 sırada İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehir yer almadı
Hayat standardı, güvenlik kriterler, huzur ve nüfus gibi unsurlara göre Hitop Tourism tarafından Türkiye'nin en güvenli şehirleri belirlendi. İlk 7 sıradaki şehirler bu kriterleri en iyi karşılayan iller olurken İstanbul, Ankara ve İzmir gibi üç büyükşehir ilk sıralarda yer almadı. İşte Türkiye'nin en güvenli 7 şehri:
1 | 9