Türkiye’nin en güvenli şehri Karadeniz’den çıktı. Nüfus azaldıkça güven artıyor.
Vatandaşlara danışılarak hazırlanan memnuniyet ve güvenlik anketine göre ‘güven’ listesinin başına Rize otururken Karadeniz’den 3 ilin varlığı dikkat çekti.
Türkiye genelinde gerçekleştirilen kapsamlı bir kamuoyu araştırması, vatandaşların yaşadıkları kentlerdeki güvenlik ve huzur algısını ortaya koydu.
Katılımcıların kendi şehirlerine ilişkin değerlendirmeleri doğrultusunda hazırlanan listede, yüksek güven oranları dikkat çekti.
Araştırma sonuçları, nüfus yoğunluğunun düşük olduğu ve toplumsal bağların güçlü şekilde korunduğu yerleşimlerde güvenlik hissinin daha yüksek olduğunu gösterdi.