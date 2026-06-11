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  4. Türkiye’nin en güvenli şehri Karadeniz’den çıktı. Nüfus azaldıkça güven artıyor.

Türkiye’nin en güvenli şehri Karadeniz’den çıktı. Nüfus azaldıkça güven artıyor.

Vatandaşlara danışılarak hazırlanan memnuniyet ve güvenlik anketine göre ‘güven’ listesinin başına Rize otururken Karadeniz’den 3 ilin varlığı dikkat çekti.

Türkiye’nin en güvenli şehri Karadeniz’den çıktı. Nüfus azaldıkça güven artıyor. - Sayfa 1

Türkiye genelinde gerçekleştirilen kapsamlı bir kamuoyu araştırması, vatandaşların yaşadıkları kentlerdeki güvenlik ve huzur algısını ortaya koydu.

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Türkiye’nin en güvenli şehri Karadeniz’den çıktı. Nüfus azaldıkça güven artıyor. - Sayfa 2

Katılımcıların kendi şehirlerine ilişkin değerlendirmeleri doğrultusunda hazırlanan listede, yüksek güven oranları dikkat çekti.

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Türkiye’nin en güvenli şehri Karadeniz’den çıktı. Nüfus azaldıkça güven artıyor. - Sayfa 3

Araştırma sonuçları, nüfus yoğunluğunun düşük olduğu ve toplumsal bağların güçlü şekilde korunduğu yerleşimlerde güvenlik hissinin daha yüksek olduğunu gösterdi.

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Türkiye’nin en güvenli şehri Karadeniz’den çıktı. Nüfus azaldıkça güven artıyor. - Sayfa 4

Uzmanlar, sosyal dayanışmanın güçlü olduğu şehirlerde vatandaşların kendilerini daha güvende hissettiğine işaret ederken, elde edilen veriler kent yaşamında huzurun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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