Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi; Zirvede Ayvalık, Çarşamba, Akyaka bekleyenler ters köşe oluyor!
Ülkemizin en huzurlu ilçeleri sıralandı. 81 şehirdeki ilçelerin karşılaştırıldığı listede sakin bölgeleri bekleyenler şaşırdı.
Türkiye genelinde yapılan kapsamlı karşılaştırma, huzur arayanların ezberini bozdu. Büyük şehirlerin kıyısında ya da turizmle anılan yerler yerine, yaşam temposu düşük, doğayla iç içe ve toplumsal ilişkileri güçlü bölgeler öne çıktı.
Listede metropol sınırları içinde kalan sakin alanlar olduğu gibi, Ege, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz’in dengeli yaşam sunan noktaları da dikkat çekti. Trafik, gürültü ve yoğunluk kriterlerinde düşük puanlar alan bu bölgeler temiz çevre, güvenlik, sosyal uyum ve erişilebilir hizmetlerle ayrıştı.
Uzmanlar, kalıcı yaşam ve yavaş şehir anlayışının bu sonuçlarda belirleyici olduğuna işaret ediyor. Araştırma, göç tercihlerinde kalite odaklı yeni eğilimlerin güçlendiğini de ortaya koydu ve yatırımcıların ilgisini çekti genelinde.