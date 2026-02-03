Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi; Zirvede Ayvalık, Çarşamba, Akyaka bekleyenler ters köşe oluyor!

Listede metropol sınırları içinde kalan sakin alanlar olduğu gibi, Ege, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz’in dengeli yaşam sunan noktaları da dikkat çekti. Trafik, gürültü ve yoğunluk kriterlerinde düşük puanlar alan bu bölgeler temiz çevre, güvenlik, sosyal uyum ve erişilebilir hizmetlerle ayrıştı.