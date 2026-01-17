Türkiye'nin en iyi 16 mühendislik fakültesi açıklandı! Zirveyi yine kimseye kaptırmadı
EngiRank verilerine göre Türkiye'nin en iyi mühendislik fakültelerine sahip üniversiteleri belli oldu. Buna göre ilk beş sırada bulunan üniversitelerde İstanbul ve Ankara ön plana çıktı.
EngiRank’in açıkladığı son değerlendirme, Türkiye’de mühendislik eğitiminin merkezini gözler önüne serdi; en iyi mühendislik fakültelerine sahip üniversitelerin sıralandığı listede ilk beş sırayı İstanbul ve Ankara’daki üniversiteler paylaştı.
